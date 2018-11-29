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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Zeugma Mozaik Müzesinde 'caz' konseri - GAZİANTEP

Zeugma Mozaik Müzesinde 'caz' konseri - GAZİANTEP

Zeugma Mozaik Müzesinde "caz" konseri - GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesinde "caz" konseri - Gaziantep Kalesinin görüntüsü - Zeugma Mozaik Müzesi'nın dış görüntüsü - Konserden detaylar - Müzede bulunan eserlerden detaylarZeugma Mozaik Müzesinde "caz" konseriGAZİANTEP (AA) - Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen ve Müzede Caz Derneği tarafından hazırlanan caz konseri, Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleşti.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği konserde Türk ve Hollanda arasındaki kültürel bağların güçlenmesi amaçlanıyor.Konser öncesi konuşan Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Aktaş, müzede bulunan eserlerin dünyanın nadide eserlerinden olduğunu söyledi.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçalarının dün kente getirildiğini ve bunun için oldukça mutlu olduklarını belirten Aktaş, "Oldukça tarihi ve anlamlı bir günde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kayıp parçaların buraya getirildikten sonra bu konserimizin ayrı bir gururu oldu." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Hollandalı grup Joris Roelofs ile Clemens Van Der Feen katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

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