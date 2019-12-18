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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi' açıldı - İSTANBUL Video

'Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi' açıldı - İSTANBUL Video

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı - İSTANBUL - Sergiden görüntüler - Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun konuşması - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın konuşması - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin konuşması - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın konuşması - Hediye taktimi ve açılıştan görüntülerİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında yayınlanan "Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" kitabının tanıtımı ve "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

İtalya 

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