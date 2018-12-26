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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 72’ye ulaştı

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 72’ye ulaştı

Yuvacık barajındaki su seviyesinin drone görüntüsü

Lyon İçme Suyu Sonbahar Yükselen 

-Barajdan detaylar

( KOCAELİ - ÖZEL)- Su seviyesi yükselen baraj havadan görüntülendi KOCAELİ

- Kocaeli’nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda yüzde 17'lere düşen su seviyesi, kar ve yağmur yağışları sonrasında yüzde 72’e yükseldi. Büyük oranda dolan barajdaki su seviyesi havadan görüntülendi. Kocaeli’ye sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi sonrasında 51 bin metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda havaların kurak gitmesi sebebi ile yüzde 17’ye kadar düşen su seviyesi, yağışların artması ile yaklaşık bir ayda yüzde 72’e yükseldi. Kar ve yağmur yağışları sonrasında su seviyesi 10 milyon metreküpten 36 milyon 920 bin metreküpe yükselen Yuvacık Barajı havadan görüntülendi. Kocaeli’nin içme suyunu karşılayan bir başka baraj olan Namazgah Barajı’nda ise düşen su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kuraklık sebebi ile su seviyesi yüzde 60’a kadar düşen Namazgah Barajı’nda ise yüzde su seviyesi yüzde 83’e yükseldi. (MK-GY
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