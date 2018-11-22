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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Yusuf Franko'nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri' sergisi açıldı - ANKARA

'Yusuf Franko'nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri' sergisi açıldı - ANKARA

"Yusuf Franko'nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri" sergisi açıldı - ANKARA - Sergi salonundan ve katılımcılardan detaylar - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in konuşması - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşması - Detay görüntülerANKARA (AA) - 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında düzenlenen "Yusuf Franko'nun İnsanları : Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri" sergisi başkentte ziyarete açıldı.Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırmaları Merkezi (ANAMED), Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen açılışa AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve sanatseverler katıldı.
Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak kültürel zenginliğe tanıklık ettiklerini belirtti.
Eski bir dışişleri bakanı ve eski bir genel vali olan Yusuf Franco'yu bu sergiyle daha yakından tanıyabildiklerini dile getiren Berger, şöyle konuştu:"Eski bir tarih öğretmenim okulda bize 'Sadece ülkeler arası imzalanan anlaşmaları ve resmi yazışmaları okumayın, aşk mektuplarını da okuyun. Bu şekilde kültürel nüanslara ve toplumun derinliklerine ulaşabilirsiniz' derdi. Bu tarz sergilerle bir ülkenin kültürel diplomasi tarihini de yakında öğrenebiliyoruz."Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen de serginin Çankaya'da yapılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Küratörlüğünü Bahatin Öztuncay'ın yaptığı sergi 2019 Ocak sonuna kadar gezilebilecek.

Bild Öğretmen Dışişleri Bakanı Başkent 

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