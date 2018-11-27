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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
'Yürekleri ısıtan' yardım - MANİSA

'Yürekleri ısıtan' yardım - MANİSA

"Yürekleri ısıtan" yardım - MANİSA - Öğrencileri köy okulu öğrencileri tarafından karşılanması - Köy okulu öğrencilerine yardımların verilmesi - Küçük kız öğrenci, köylü .çocuğun botunu giymesine yardım etmesi - Hayırda Buluşanlar Topluluğu Danışmanı Hatip Erdoğmuş'un konuşması - Fatih İlkokulu'nda görevli öğretmen Ganimet Serbes'in konuşması Muş 'ta "yürekleri ısıtan" yardım - Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Topluluğu'nca başlatılan "Şehirden Köye Uzanan Kardeşlik Eli" projesinde, kent merkezinde eğitim gören ilkokul öğrencilerinin harçlıklarıyla aldıkları bot ve kıyafetler, köy okulundaki öğrencilere hediye edildiMUŞ (AA) - Muş kent merkezinde eğitim gören ilkokul öğrencilerinin harçlıklarıyla aldıkları bot ve kıyafetler, köy okulundaki öğrencilere ulaştırıldı. Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Topluluğu üyeleri bir süre önce "Şehirden Köye Uzanan Kardeşlik Eli" projesi başlattı.Proje kapsamında kent merkezindeki Fatih İlkokulu öğrencileri okul harçlıklarıyla bot, atkı, bere, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemeleri aldı.Bu malzemeler Kumluca ve Çatbaşı köylerindeki okullarda eğitim gören öğrencilere hediye edildi. Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Hayırda Buluşanlar Topluluğu Danışmanı Hatip Erdoğmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileriyle bugüne kadar Muş 'ta 35 köye ulaştıklarını ve yaklaşık 6 bin öğrencinin yüreğine dokunduklarını söyledi.

Bu kez de şehir merkezindeki öğrencilerle böyle bir çalışma yapmak istediklerini anlatan Erdoğmuş, "Küçük çocuklara paylaşmayı ve yardımseverliği aşılamak istedik. Merkezde okuyan öğrencilerimizin, velilerinin, gönüllülerimizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla hediye paketlerini oluşturduk. Şehirdeki çocuklarımızın köydeki okul ortamını görmelerini, hediyeleşmeyi yaymalarını, iyilikte ve paylaşmada bulunarak bunun pratiğini yaşamalarını istedik."Fatih İlkokulu'nda görevli öğretmen Ganimet Serbes ise çocuklar arasında yardımlaşmayı ve dostluğu pekiştirmek istediklerini dile getirdi.Bu organizasyona hem köy hem de şehirdeki öğrencilerin sevindiğini vurgulayan Serbes, "Kendi elleriyle hediye paketlerini köy okulunda okuyan kardeşlerine vermeleri daha güzel oldu. İnşallah bundan sonra da bu tür yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğretmen Allah Kullar Öğrenciler Hayırseverler 

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