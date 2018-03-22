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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa Gecesi' - KIRKLARELİ

'Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa Gecesi' - KIRKLARELİ

"Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa Gecesi" - KIRKLARELİ - "Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa Gecesi" - Programdan genel ve detay görüntüler - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram'ın konuşması"Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa Gecesi" - Kırklareli Üniversitesi Küy Müzik Grubu tarafından, "Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa Gecesi"nde konser ve şiir etkinliği düzenlendiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi Küy Müzik Grubu tarafından, "Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa Gecesi"nde konser ve şiir programı gerçekleştirildi.
Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram, vatan için Afrin'de şehit olanlara Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.Mehmetçik'in Afrin'de ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele ettiğini belirten Bayram, şehit, gazi, şair ve sanatçıları hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Kızılelma'nın anlamını Ziya Gökalp'in eserlerini okumayanların bilemeyeceğini dile getiren Bayram, "Kızılelma'yı Ziya Gökalp'i okuyanlar bilir. Bu şairlerimiz de unutulmamayı hak ediyorlar. Zaten unutmayanlar unutmadılar." diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrenci ve akademik personelden oluşan Küy Müzik Grubu, türkü ve şiirler seslendirdi.Programa zaman zaman hüzün hakim olurken, zaman zaman da okunan türkülerle dinleyiciler neşelendi.

Şehit 

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