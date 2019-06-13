Yumurta bırakırken yolunu kaybeden dev caretta caretta köpeklerin saldırısına uğradı Haberi

-itfaiyecilerin çabaları

-battaniyeye sarılarak araca alınması

-duyarlı vatandaşın anlatması

-carettanın sahile bırakılması

-denize ulaştırılması



( ANTALYA -ÖZEL)- Caretta caretta, itfaiyeciler tarafından uzun uğraşların sonunda denize ulaştırıldı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolunu kaybeden caretta caretta yolunu kaybedip sahilden uzaklaşınca sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Oldukça büyük olan caretta carettaya saldıran köpekleri görüp uzaklaştıran iki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caretta carettayı araca alıp sahile götürdü ve denizle buluşturdu. Yumurta bırakmak için geldiği Manavgat kum mevkii olarak bilinen bölgede yolunu kaybeden Manavgat Su Temin Projesi terfi istasyonu yakınlarında köpeklerin saldırısına uğrayan caretta caretta itfaiye ekiplerinin operasyonuyla denize bırakıldı. Terfi istasyonu yakınlarında balık avlayan 2 duyarlı vatandaş, köpeklerin sürekli havlamaları üzerine geldiklerinde köpeklerin sahilden yaklaşık 100 metre mesafede kum tepesinin dibinde bir caretta carettaya saldırdığını gördü. Köpekleri uzaklaştıran duyarlı vatandaşlar, caretta carettayı denize ulaştırmak istese de ağırlığı sebebiyle başaramayınca 112’yi arayarak durumu bildirdi. 112’ye gelen ihbarın ardından bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi dev caretta carettayı battaniyeye sarmak suretiyle güçlükle aracın kasasına aldı. Araç ile dalgaların yakınına kadar getirilen caretta caretta itfaiyeciler tarafından dalgalara kadar getirildikten sonra dalgalar arasında gözden kayboldu.

