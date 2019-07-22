-yürüyüşün başladığı nokta

-Sporcuların zirveye doğru çıkışı

-Su kenarlarında dinlenme

-Çiçek detayları

-Adalı göle ulaşma

-Yüzen sporcular

-sporcuyla röportaj

-Sporcuların yer sofrasında yemek yemesi

-Adalı göl kenarında fotoğraf çekilmesi

-Derelerden detaylar

-Zorlu iniş detayları

-Göl kenarında çiçeklerle görüntü

-Büyük göl genel ve detay görüntüleri

-Memnune Şehitlioğlu röportaj

-Gamze Akyüz röportaj

-Mete Odabaş röportaj

-Mustafa Akbulut röportaj

-İniş detayları, inilen vadiler ve dereler



( GÜMÜŞHANE -ÖZEL) Yüksek zirvelerin cenneti "Artabel Gölleri Tabiat Parkı" havadan görüntülendi- Buz gibi berrak suyu ile dikkat çeken buzul gölleri havadan görüntülendi GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane’nin çatısı olarak nitelendirilen 58 bin 590 dekarlık alan sahip Artabel Gölleri Tabiat Parkı, bünyesinde barındırdığı 20’nin üzerindeki buzul gölü, endemik bitki ve canlıları, yabani hayvan çeşitliliği, zengin flora ve faunası ve eşsiz manzarası ile Türkiye’nin dört bir tarafından insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek zirvelerin cenneti, ışıkla suyun buluştuğu zirve olarak adlandırılan ve 1998 yılında tabiat parkı ilan edilen Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na doğa yürüyüşü düzenledi.

Kulüp üyesi sporcular, Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri ve ülkenin değişik kentlerinden gelen sporculardan oluşan 40 kişilik kafileyle gerçekleştirilen yürüyüş Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyü yaylasından başladı.

Araçlarından indikleri anda binbir çeşit çiçeklerin kokusunu derin derin ciğerlerine dolduran sporcular bol bol çiçek topladıkları yürüyüşte ilk olarak 2 bin 890 metre rakımdaki Adalı göle ulaştı. Burada bir süre dinlenerek yemek yiyen sporculardan bazıları sıcak havanın etkisiyle buz gibi suya girerek yüzdü. Daha sonra ikiye ayrılan gruptan bir kısmı 2 bin 980 metre rakımdaki Ahtabur gölüne, bir kısmı da 2 bin 720 metre rakımdaki Büyük göle ulaştı. 11 kilometrelik parkuru 7 saatte tamamlayan sporcular, kucaklarında yayla çiçekleriyle yürüyüşün başladığı noktada araçlara binerek etkinliği tamamladı. Etkinlikte 5’i büyük olmak üzere irili ufaklı 10 göl görme fırsatı yakalayan sporcular eşsiz manzaranın tadını çıkarırken, Temmuz ayının son günlerinde olunmasına rağmen göl kenarlarında bulunan dev kar kütlelerinin üzerinde gezme imkanı buldu, iniş ve çıkışlarıyla orta seviyede zorlu olan parkuru başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı. “Müthiş doğal güzellikler arasında güzel bir etkinlik gerçekleştirdik” Gümüşhane’nin 3 bin 331 metre rakımla en yüksek zirvesi olan Abdalmusa zirvesine ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat parkındaki etkinlik için daha önce Gümüşhane’de okuyan kızıyla birlikte Aydın’dan gelen Memnune Şehitlioğlu, “Bir tabiat harikası olan Artabel göllerindeyiz. Ailemiz gibi olan GÜDAK ekibiyle yürüyüş için buraya geldik. Müthiş doğal güzellikler arasında güzel bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Mersin’den gelerek etkinliğe katılan Gamze Akyüz de yaz tatili için geldiği Gümüşhane’de geçtiğimiz yıl da farklı etkinliklere katıldığını hatırlatarak, “Artabel Gölleri Tabiat Parkını devamlı duyuyordum fakat gelmek nasip olmamıştı. Parkur çok zorlamadı. Müthiş güzellikleri görüp yaşamak nasip oldu” diye konuştu.

İzmirli Mete Odabaş ise ailesinin görevi nedeniyle yaşadığı Gümüşhane’den gitmeden önce Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı görmesi gerektiği düşüncesiyle yürüyüşe katıldığını belirterek, “Parkurumuz güzeldi. Görülmeye değer ve endemik bir bölge burası. Bazen zorlandık ama herşey çok iyiydi” ifadelerini kullandı. “Gümüşhane’nin Maldivlerindeydik” Artabel Gölleri Tabiat Parkını Gümüşhane’nin cennetten bir köşesi olarak tanımlayan GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise “Tabiat güzel görüntülerini bize sundu. Özellikle göllerimiz çok güzeldi ve bazı arkadaşlarımız yüzdü. Bugün adeta Gümüşhane’nin Maldivlerindeydik” dedi.

Katılımın çok yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Akbulut, “Daha çok insana ulaştığımız için, bölgemizi ve Gümüşhanemizi tanıttığımız için mutluyuz. Buranın en güzel dönemi bu günlerdi. Çok güzel bir gün geçirdik” diye konuştu.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda Osmanlı-Rus harbi dönemine ait çok sayıda siper ve şehitlik bulunması nedeniyle ayrıca bir önemi olduğunu kaydeden Akbulut, “O dönemde burada bir taburumuzun olduğu ve çatışmaların yaşandığını biliyoruz. Ahtabur gölümüzün üzerinde şehit mezarlarımız da var. Eski top arabası yoluyla ulaşılan gölün zirvelerinde ve çeşitli noktalarda siperlerimiz mevcut. Artabel Gölleri Tabiat Parkı hem tarihi, hem endemik bitki ve canlı çeşitliliği hem de doğal güzellikleriyle Gümüşhane’nin cennet köşelerinden birisi” ifadelerini kullandı.

