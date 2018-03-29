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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yüksek kesimler beyaza büründü - DÜZCE

Yüksek kesimler beyaza büründü - DÜZCE

- Kar yağışından detaylar Düzce 'de yüksek kesimler beyaza büründü - Bin 300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zorluk yaşarken, birçoğu zincir takarak yoluna devam etti. Düzce 'ye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.Yağış, Samandere köyü, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı mevkilerinde de etkili oluyor.Meteoroloji yetkilileri, yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde gün boyu aralıklarla etkili olacağını bildirdi.

Kar Kalınlığı Bild Akalan Kar Yağışı Irak 

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