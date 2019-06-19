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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yörüklerle 26 gün yürüyerek göç yolunu kaydetti - UŞAK

Yörüklerle 26 gün yürüyerek göç yolunu kaydetti - UŞAK

- Sadi Yalgın'ın yörüklerin göç yoluna ait çektiği görüntüler - Sadi Yalgın ile röportajYörüklerle 26 gün yürüyerek göç yolunu kaydetti - Afyonkarasihar'dan Aydın ve İzmir'e uzanan rotayı geçen yıl Karakeçili Yörükleri ile yürüyen Sadi Yalgın, bu sene Sarıkeçili Yörüklerinin Mersin'den Konya'ya uzanan ve 26 gün süren 279 kilometrelik bahar göçüne eşlik etti - Antalya Serik'ten başlayıp Isparta'ya uzanan üçüncü ana rotayı da eylülde yürümeyi planlayan Yalgın, tüm yürüyüş rotalarını kitaplaştıracak - Sadi Yalgın:"GPRS ile iz haritaları oluşturduğum rotaları bir kitapta toplayacağım. Bu kitapta yok olmaya başlayan üç ana rotanın dışında Yörüklerin yaşadığı zorlukları ve kültürel zenginlikleri de anlatmaya çalışacağım"UŞAK (AA) - SONER KILINÇ - Sarıkeçili Yörükleri'nin Mersin'den başlayıp Konya'da son bulan bahar göçüne eşlik eden Uşak lı dağcı Sadi Yalgın, 26 gün süren zorlu yolculukta 279 kilometre yürüyerek rota oluşturdu.Frig, Likya ve St. Paul kültür rotalarını tek başına yürüyen Yalgın, son bir yıldır Ege ve Akdeniz Yörüklerinin göç yollarını belirlemek amacıyla GPRS ile iz haritaları yapıyor. Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanlığını da yapan Sadi Yalgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üç ana Yörük göç rotası bulunduğunu söyledi.

Afyonkarasihar'dan Aydın ve İzmir'e uzanan 120 kilometrelik birinci ana rotayı geçen sene Karakeçili Yörükleri ile yürüdüğünü hatırlatan Yalgın, şunları dile getirdi:"Bu sene ise ikinci rota olan Sarıkeçili Yörüklerinin Mersin'den başlayıp Konya'ya uzanan rotasını yürüdüm. Mayıs ayında başlayan ikinci göç yolu yürüyüşü için Sarıkeçili Yörüklerinden Durmuş Ali Candan ve ailesiyle Mersin Aydıncık'ta buluştum. Aileyle 26 gün yürüyerek Karaman üzerinden Konya Seydişehir'e kadar ilerledim. Yürüyüşte 3 il 10 ilçe geçtim. Toplam 279 kilometre yürüyerek göç yolunu aileyle tamamladım."Yalgın, Antalya Serik'ten başlayıp Isparta'ya uzanan üçüncü ana rotayı da eylülde yürümeyi planladığını söyledi.

Üç ana göç yolunu da kayıt altına almayı planladığını anlatan Yalgın, "GPRS ile iz haritaları oluşturduğum rotaları bir kitapta toplayacağım. Bu kitapta yok olmaya başlayan üç ana rotanın dışında Yörüklerin yaşadığı zorlukları ve kültürel zenginlikleri de anlatmaya çalışacağım." diye konuştu.
Yörüklere eşlik etmenin keyifli olduğunu ancak ciddi efor istediğini dile getiren Yalgın, yeni yürüyüş ve kültür rotaları oluşumuna katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.Sosyal medya hesaplarıdan yürüyüşle ilgili not ve fotoğraflar paylaştığını anımsatan Yalgın, "Çok güzel tepkiler aldım ve yüzlerce kişi yürüyüşe katılmak istediğini ifade ettiler. Aslında bu çok çok sevindirici, bu yürüyüşlerle hem yeni yerler görüyor hem de Yörüklerle iç içe oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.Yalgın, Yörüklerin çok misafirperver insanlar olduğunu sözlerine ekledi.

İsaf Muhabir Sparta Keçi Yörükler 

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