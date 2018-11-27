Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yörük Halime teyze, 'sipsi'yi yaşatmaya çalışıyor - DENİZLİ İzle

Yörük Halime teyze, 'sipsi'yi yaşatmaya çalışıyor - DENİZLİ İzle

Yörük Halime teyze, "sipsi"yi yaşatmaya çalışıyor - DENİZLİ - Halime Özke'nin sipsiyi çalması - Halime Özke ile röportajYörük Halime teyze, "sipsi"yi yaşatmaya çalışıyor - Denizli 'de dağlarda çobanlık yaparken öğrendiği nefesli halk müziği çalgısı sipsiyi yaşatmaya çalışan 70 yaşındaki Halime Özke, düğünlerde, çeşitli açılışlarda ve etkinlikte bu müzik aletini çalıyor - Halime Özke: "Bu Anadolu çalgısının yapımını ve çalmayı yeni neslin de öğrenmesini istiyorum. Öğrenme arzusunda olanlara yapmasını ve çalmasını öğretmeye gayret ediyorum. Yeter ki bu müzik aleti yaşatılsın, unutulmasın"DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Denizli 'de çobanlık yaparken öğrendiği nefesli halk müziği çalgısı sipsiyi düğünlerde, çeşitli açılış ve etkinliklerde çalan 70 yaşındaki Halime Özke, giderek unutulan bu müzik aletini yaşatmaya çalışıyor.Beyağaç ilçesinde yaşayan Halime Özke, modern hayatla birlikte yerini elektronik müzik aletlerine bırakan sipsiyi ilerleyen yaşına rağmen hem üretip satıyor hem de davet edildiği çeşitli etkinliklerde çalıyor.Çocukluk yıllarında çobanlık yaparken öğrendiği sipsiyle düğünlerde, çeşitli açılış ve etkinliklerde konuklara müzik ziyafeti sunan Özke, bu yöresel müzik aletini yeni neslin öğrenmesini istiyor.Halime Özke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinin, atalarının ve 5 kardeşinin de sipsi çaldığını belirtti.
Özke, radyoda, televizyonda dinlediği türküleri çalabildiğini dile getirerek, "Kendimi o şekilde geliştirdim. Düğünlere gitmeye başladık, burada para da kazandım. Soluğum sayesinde bir kat ev bile yaptım. Sipsi yapıp satıyorum, düğünlere gidiyorum, ekmeğimi çıkarıyorum." diye konuştu.
Yörelerinde eskiden düğünlerde, kına gecelerinde sipsi çalınıp kaşık oyunu oynandığını ifade eden Özke, şöyle konuştu:"Şimdi org ve bağlama gibi enstrümanlar çoğaldığı için eskisi gibi rağbet olmuyor. Fakat insanın nefesi ile verdiği bu ses bambaşka. Düğünlerde bu geleneğin sürmesini arzu ediyorum. Artık yörede sipsi çalan çok fazla kimse kalmadı. Bu Anadolu çalgısının yapımını ve çalmayı yeni neslin de öğrenmesini istiyorum. Öğrenme arzusunda olanlara yapmasını ve çalmasını öğretmeye gayret ediyorum. Yeter ki bu müzik aleti yaşatılsın, unutulmasın." - SipsiNefesli çalgılar grubundan bir Türk halk müziği çalgısı olan sipsi, Teke yöresi türkülerinde sıkça kullanılan bir müzik aleti. Yaklaşık 15 - 25 santimetre uzunluğunda ince bir kamıştan yapılan sipsi, üflemeyle çalınan en küçük boylu çalgılardan birisi. Kamışın yanı sıra çam dallarının filizlerinden, söğüt dallarından, içi boş ot ve çavdarlardan ve kartal kanat kemiğinden de yapılan türlerinin bulunduğu sipsinin, ön kısmında 5, arka yüzünde 1 olmak üzere 6 deliği bulunuyor.

Uzunlu Televizyon Bağlama Müzik Aleti Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Saç Bandı ve Fuları Bağlama ModelleriSaç Bandı ve Fuları Bağlama Modelleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı