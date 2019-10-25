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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Yöresel ürünlerle doğudan batıya kardeşlik köprüsü kurdular - AĞRI

Yöresel ürünlerle doğudan batıya kardeşlik köprüsü kurdular - AĞRI

- Ağrı 'dan Sakarya'ya gönderilen organik ürünler - Organik ürünlerin öğrencilere verilmesi - Sakaryalı öğrencilerden Ağrı lı öğrencilere gönderilen fındık ve kestane - Ağrı lı öğrencilerin Sakaryalı öğrencilere teşekkürü - Ürünlerin öğrencilere dağıtılması - Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ile röportaj - Öğrencilerle röportajYöresel ürünlerle doğudan batıya kardeşlik köprüsü kurdular - Ağrı ve Sakarya'daki öğrenciler, "Organik Tarım Kardeşliği Projesi" kapsamında doğudan batıya kardeşlik köprüsü kurarak birbirlerine yöresel ürünler gönderdiAĞRI (AA) - Ağrı ile Sakarya'daki öğrenciler, "Organik Tarım Kardeşliği Projesi" kapsamında birbirlerine yöresel ürünler göndererek doğudan batıya kardeşlik köprüsü kurdu.Tutak Yatılı Bölge İlköğretim Okulu (YİBO) öğretmen ve idarecileri, doğu ile batı arasındaki kardeşlik bağlarını geliştirmek amacıyla kardeş okul olarak belirledikleri Sakarya Kirazlı Ortaokulu ile ortak proje hayata geçirdi."Organik Tarım Kardeşliği Projesi" çerçevesinde Ağrı yöresinde kırsalda yetişen dağ armudu ile giviş toplayan öğrenciler, ürünleri okul idarecileri aracılığıyla kargoya vererek daha önce hiç görmedikleri ve gönül bağı kurdukları Sakarya'daki arkadaşlarına gönderdi.İlk kez bu ürünleri tadan Sakaryalı öğrenciler de kendilerine gönderilen meyvelere karşılık, köylerinden topladıkları kestane ve fındıkları Ağrı 'ya yolladı. - Amaç, kardeşlik köprüsü kurmakTutak İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan, proje kapsamında her iki ildeki öğrencilerin ilk defa bazı meyveleri tattığını söyledi.

Amaçlarının kardeşlik ve gönül köprüsü kurmak olduğunu ifade eden Karaoğlan, şöyle konuştu:"Bu projemizin amacı, öğrencilerimizin burada organik olarak tattıkları meyveleri dışarıdaki diğer arkadaşlarıyla paylaşmalarıdır. Öğretmenimizin aracı olmasıyla Sakarya Akyazı'daki bir okulumuzla diyaloğa geçildi. Oradaki öğrenciler fındık ve kestane ürünlerini öğrencilerimize gönderdiler. Bizim öğrencilerimiz ise onlara giviş ve dağ armudu gibi dağlarda yetişen organik meyveleri gönderdiler. Burada amaç bir kardeşlik köprüsü ve birliktelik kurmaktı. Ortak bir tat ortaya çıkarmak istedik."Karaoğlan, proje sayesinde bazı öğrencilerin ilk kez kestanenin tadına baktığını belirterek, projeyi ilçe genelindeki okullara yaymak istediklerini dile getirdi.

Organik Ürün Rganik Meyve Organik Meyve Öğrenciler Gönül Köprüsü 

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