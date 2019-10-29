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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Yönetmen Zeki Demirkubuz, Antalya'da söyleşiye katıldı - ANTALYA

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Antalya'da söyleşiye katıldı - ANTALYA

- 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Salona alınmayanların alkışlarla protestoda bulunması - Bir vatandaşın konuşması - Festival yetkilisinin konuşması - Kapının açılması ve dışarıda kalanların içeriye girmesiYönetmen Zeki Demirkubuz, Antalya 'da söyleşiye katıldı - 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşiye gelenlerin, salon dolduğu gerekçesiyle içeri alınmaması alkışlarla protesto edildiANTALYA (AA) - 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, yönetmen Zeki Demirkubuz söyleşiye katıldı.
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı, yönetmen Zeki Demirkubuz ile söyleşi düzenlendi.
Söyleşi öncesi salon dolduğu gerekçesiyle girişler kapatıldı. Programa davet edildiği için salona giren gazeteciler dışarı çıkarıldı. Festivalin sanat yönetmeni Başak Emre, salona kimsenin alınmamasını istedi, gazetecilerle tartıştı.Kapı önünde uzun süre kuyrukta bekleyen sanatseverler, durumu alkışlarla protesto etti. Bunun üzerine, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu katılımcılar salona alındı.Gruptakilerden avukat Ayhan Atasever, gazetecilere, dünyada tanınan bir yönetmeni dinlemeye gelenlerin, ücretsiz bir etkinlik olmasına rağmen salona alınmadığını söyledi.

Boş yerler olmasına karşın salona alınmadıklarını savunan Atasever, "Türk sinemasına sahip çıkararak, tatil gününde işlerini bırakıp buraya gelenleri almak istemiyorlar. Bunun düşünülmesi, irdelenmesi lazım. Bir taraftan boş salonlardan şikayet ediliyor bir taraftan sinema üzerine bilgi sahibi olmak isteyenlerin önü kesiliyor." ifadelerini kullandı.

Protesto Tatil Günü Festival Öğrenciler Kışla 

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