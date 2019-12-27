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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yonca Evcimik, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BODRUM İzle

Yonca Evcimik, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BODRUM İzle

Yonca Evcimik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BODRUM - Yonca Evcimik'in fotoğrafları incelemesi - Evcimik ile röportaj - DetaylarSanatçı Yonca Evcimik, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Evcimik, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oyunu kullandı.Evcimik, haberde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz - kış Bir Arada" ve Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi Yavrusu", sporda da Şebnem Coşkun'dan "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" ve Erhan Elaldı'dan "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Yonca Evcimik, yaptığı açıklamada, fotoğrafların her birisini birbirinden başarılı olduğunu söyledi.

Fotoğraflardan çok etkilendiğini belirten Evcimik, "İlk bakışta beni etkileyen fotoğraflara oy vermemeye çalıştım. Ama hepsi çok başarılı fotoğraflar. Her bir arkadaşı gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Çok etkileyici çalışmalar olmuş. Hepsi emek isteyen fotoğraflar." ifadesini kullandı.

Rekor Muhabir Dünya Rekoru Gori 

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