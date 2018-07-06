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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Yolunu kaybeden Caretta yavrularını işletme sahipleri denize ulaştırdı

Yolunu kaybeden Caretta yavrularını işletme sahipleri denize ulaştırdı

RECEPOĞLU'NUN ELİNDE CARETTA'LARLA KONUŞMA YAPMASI

Ölümsüz Yumurta Yansıma Cep Telefonu Irak 

-CARETTA'LARI SUYA BIRAKMASI
-CARETTA'LARIN GERİ GELMESİ
-CARETTALA'RIN SUYA BIRAKILMASI
-BİR CARETTA'NIN GERİ GELMESİ
-RECEPOĞLU'NUN ELİYLE CARETTA'YI SUYA ATMASI
-COCUĞUN BİZ DE CARATTA BIRAKTIK SESİNİN DUYULMASI

( ANTALYA ) ANTALYA

- Akdeniz'in 17 Caretta Caretta yuvalama alanından bir tanesi olan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yumurtadan çıkan ancak ışıklar nedeniyle deniz yerine asfalta çıkan 2 Caretta yavrusunu işletmeciler elleriyle denize bıraktı. Caretta Caretta'ların Akdeniz'de yumurta bıraktığı 17 noktadan biri olan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yumurtadan çıkan iki Caretta yavrusu yolunu şaşırınca deniz yerine asfalta yöneldi. Sahil kenarında işletmesi bulunan işletmeci Gökhan Recepoğlu, yol kenarında otururken iki Caretta yavrusunu asfaltta gezinirken buldu. Yavruları ezilmekten kurtaran Recepoğlu, aldığı yavruları sahile getirdi. Işık yansımaları nedeniyle yollarını şaşırdıkları tahmin edilen yavru Caretta'ları Akdeniz'in serin sularına bırakan Recepoğlu, bu anı cep telefonuyla ölümsüzleştirdi. Dalgaların önüne bıraktığı Caretta'lar yine yolunu bulamadı. Bir yavru denize doğru ilerlerken, bir yavru ısrarla dalgaların arasından çıkarak kenara gelmeye çalıştı. Recepoğlu, gitmemekte ısrar eden yavru Caretta'yı eliyle suya bıraktı. Recepoğlu'nun görüntü çektiği esnada Caretta'ların yanına gelen bir çocuk kendilerinin de yolda yavru Caretta'lar bulduğunu belirtti.

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