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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yolları açmak için 5 metrelik karla mücadele ediyorlar - HAKKARİ

Yolları açmak için 5 metrelik karla mücadele ediyorlar - HAKKARİ



: - Karla Mücadele Ekiplerinin yol temizlemesinden detay - Çığ altında kalan iş makinesinin kendi imkanlarıyla çıkmasından detay Hakkari 'de zorlu karla mücadele - Ekipler, yer yer 5 metre karın bulunduğu bölgelerdeki köy ve mezra yollarını açmak için yoğun çalışma yürütüyorHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek rakımlı zirvelerdeki köy ve mazra yolları, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yüksek rakımlı zirvelerinde yer yer 5 metreyi bulan karları temizleyerek bölgedeki yolları ulaşıma açtı.Çalışmanın yürütüldüğü bazı noktalarda iş makinesinin üzerine çığ düşmesi nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı.Kar altında kalan iş makinesini diğer iş makinelerinin yardımıyla çıkartan ekipler, çalışmaya devam etti.Zorlu doğa şartlarına rağmen fedakarca ve hummalı çalışma yürüten ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz görev yapıyor.

İş Makinesi Kar Kalınlığı Çığ Düşmesi Karla Mücadele Akarca 

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