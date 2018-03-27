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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Yolcusunun hayatını kurtardı - GAZİANTEP

Yolcusunun hayatını kurtardı - GAZİANTEP

- Otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri - Reyhan Şahan'ın otobüse binmesi ve koltuğa oturması - Reyhan Şahan'ın kalp krizi geçirme anı - Yolcuların yardım etmesi - Otobüs şoförü Ayhan Dalgın'ın Reyhan Şahan hastaneye yetiştirmesi - Reyhan Şahan'ın sedyeyle götürülmesi - Ayhan Dalgın'ın açıklamalarıYolcusunun hayatını kurtardı - Gaziantep 'te kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye otobüs şoförü yetiştirdi - Olay anı otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bindiği otobüste kalp krizi geçiren yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.Alınan bilgiye göre, dün GATEM - Cumhuriyet Mahallesi hattında sefer yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, İnönü Mahallesi'ndeki durağa geldiğinde yolculardan biri fenalaştı.Şoför Ayhan Dalgın, rahatsızlanan yolcuyu otobüsle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan ve yoğun bakıma alınan Reyhan Şahan'ın (45) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Olay anı güvenlik kamerasındaAraçtaki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otobüsün arka koltuğunda oturan Reyhan Şahan'ın kalp krizi sonucu merdivenden düşmesi, yolcuların kendisine müdahalesi ve şoför Ayhan Dalgın'ın hastayı acil servise yetiştirmesi yer alıyor.Dalgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcusunu hastaneye yetiştirmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Şahan'ı bugün hastanede ziyaret ettiğini anlatan Dalgın, "İnsanlık vazifemi yerine getirdim. Kendisi bana teşekkür etti. Yoğun bakımda tedavisi yapılıyor, şu an durumu iyi." dedi.

Acil Servis İlk Müdahale Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Otobüs Şoförü 

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