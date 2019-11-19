Yol yapım çalışması sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu - ÇORUM Haberi
- Roma dönemine ait lahidin iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılması - Lahidin kamyonete yüklenmesi - Lahidin Çorum Müzesinin bahçesinde muhafaza altına alınması - Yetkililerin lahitin ölçülerini alması - İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül'ün konuşması - Yetkililerin lahidi incelemesi - Lahidin yol çalışması esnasında ortaya çıkarılmasına ilişkin fotoğraflarYol yapım çalışması sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu - Çorum 'da belediye ekiplerince yürütülen yol yapım çalışması sırasında Roma dönemine ait içinde kadın iskeleti, cam parçaları ve toprak parfüm şişesi bulunan yaklaşık 2 bin yıllık lahit bulundu - İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül: - "Bölgemizde nadir olarak bulunan bu lahit örneği, yerel malzeme ile belki de yine yerel taş ustaları ve sanatçıları tarafından yapılmış örneklerden biri olması açısından büyük önem arz etmektedir"ÇORUM (AA) - Çorum 'da yol yapım çalışması sırasında Roma dönemine ait içinde kadın iskeleti, cam parçaları ve toprak parfüm şişesi bulunan yaklaşık 2 bin yıllık lahit bulundu.Kent merkezindeki bir bölgede belediye ekiplerince yürütülen yol çalışmaları sırasında zeminden yaklaşık 70 santimetre derinliğinde lahite rastlayan işçiler, durumu Çorum Müzesi yetkililerine bildirdi.Polis ekipleriyle beraber bölgeye giden müze uzmanları, lahidin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Uzmanlarca gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla lahit bulunduğu alandan çıkarılarak müze bahçesine götürüldü.Burada içi temizlenen lahitteki cam parçaları ve pişmiş topraktan yapılmış parfüm şişesi incelenmek üzere müze laboratuvarına, kadın iskeleti de Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne teslim edildi.Daha önce de toprak bir mezar bulunan bölgenin sit alanı olarak koruma altına alınması ve detaylı olarak incelenmesi için Müze Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde çalışma başlatıldı. - "Yaşlı bir kadın olduğu tahmin ediliyor"İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, müze bahçesinde koruma altına alınan 2 metre 72 santimetre uzunluğundaki lahidin, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu söyledi.
Lahit ve içerisindekilerle ilgili incelemenin devam ettiğini belirten Şengül, "Lahidin kapağının açıldığında bir kadın iskelete rastlanıyor. Yaşlı bir kadın olduğu tahmin ediliyor. Yapılan temizlik çalışmaları sırasında iskeletin ayak kısmında cam parçaları elde ediyoruz. Yine çalışmalarda koku kabı parçasına rastlanıyor. Bunlar bize, Roma döneminde mezar hediyeleri bulunduğunu anımsatıyor. Bölgemizde nadir olarak bulunan bu lahit örneği, yerel malzeme ile belki de yine yerel taş ustaları ve sanatçıları tarafından yapılmış örneklerden biri olması açısından büyük önem arz etmektedir." dedi. Daha önce aynı bölgede bir toprak mezara daha rastladıklarını ifade eden Şengül, "Roma döneminde mezarlık yerleşimleri toplu olduğu gibi dağınık da olabiliyor. Daha önce o bölgede bir toprak mezar da bulunmuştu. Tüm bunlar bize bu alanın daha ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini düşündürüyor. Belki çalışmalarımız sonunda o bölgede Roma dönemine ait düzensiz bir mezarlık alanıyla karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
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