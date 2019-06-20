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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yol inşaatının tozu zeytinlikleri tehdit ediyor

Yol inşaatının tozu zeytinlikleri tehdit ediyor

Tozlu yol detayları

Bağlama Zeytin Ağacı Zeytinli Zeytinlik 

-Ali Yılmaz Diker röp
-Zeytinlik detayları

( BALIKESİR )- Ziraat Odası Başkanı Diker: “Zeytin ağaçlarımız toz toprak içerisinde” BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapımı yaklaşık 1 aydan bu yana devam eden Kalkım Çevre Yolu inşaatı zeytinlik arazileri olumsuz etkiliyor. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, “Takriben bir aydan beri bu bölgedeki kavşak çalışmasından dolayı burada görmüş olduğunuz zeytin ağaçlarımız zarar görüyor. Biliyorsunuz zeytinin en hassas olduğu dönem çiçeklenme dönemidir. Maalesef şu alandaki çalışma küçücük bir kavşak çalışması, aylarca süren bir çalışma bitirilemedi. Bitirilememesinden dolayı zeytin ağaçlarımız toz toprak içerisinde. Bundan çok rahatsız üretici. Biliyorsunuz çiçeklenme döneminde zeytin ağacının içerisinde toz damla olmaması gerekiyor. Tozlanma olmasından dolayı çiçekler tutmaz ve bundan dolayı mahsul kayıpları yaşanır. Gördüğünüz gibi ağaçların birçoğu da boş. Zeytin bağlamamış durumda. Karayollarının buradaki sıkıntıyı bir an önce görmesi gerekiyor. Buradaki müdahalesini yaparak en azından sabah, öğle ve akşamları bu bölgeyi sulaması gerekiyor. Maalesef sulama çalışmaları yeterli değil. Yeterli olmadığından dolayı bölge mağdur olmuş durumda. Yüzlerce dönüm zeytinlik arazi sıkıntılı bir süreç yaşıyor” dedi.

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