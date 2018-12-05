Yoğun sis - ŞANLIURFA

- Balıklgöl Yerleşkesinde sis yoğunluğu - Balıklıgöl'deki ziyaretçiler - Ziyaretçilerden Cemal Sayan ile röportaj - Ziyaretçilerden Kasım Taş ile röportaj Şanlıurfa ve Gaziantep'te etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilediŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ve Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu. Şanlıurfa 'da sabah erken saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştü. Kentte, hava sıcaklığı da 10 derece ölçüldü.Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Viranşehir ilçesinde ise Şanlıurfa - Mardin Karayolu'nu kullanan sürücüler araç farlarını yakarak yoluna devam etti.Sis nedeniyle hava ulaşımında herhangi bir sorunuBu arada sis, kentte tarihi ve turistik mekanların başında gelen Balıklıgöl'de güzel görüntüler oluşturdu.Ziyaretçiler, sisle birlikte farklı bir görüntüye bürünen tarihi mekanda hatıra fotoğrafı çektirdi, bazı vatandaşlarda buradaki hayvanları besledi.Aydın'dan gelen Cemal Saygılı, Balıklıgöl'ün çok güzel bir yer olduğunu