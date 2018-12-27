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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı Elazığ'da etkili oldu...Okullar 1 gün süreyle tatil edildi İzle

Yoğun kar yağışı Elazığ'da etkili oldu...Okullar 1 gün süreyle tatil edildi İzle

kar yağışı

İdari İzin Kamu Çalışanları Kar Tatili Öğrenciler Kar Yağışı 

-vatandaşların karın altında yürümesi
-karların ağaçları ve yerleri beyaza bürümesi
-vatandaşlar röp
-genel ve detay

( ELAZIĞ ).- Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, hamile ve engelli kamu çalışanlara idari izin verildi ELAZIĞ - Elazığ’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, kısa sürede kent beyaza büründü. Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, bugün sabaha karşı Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Elazığ'da da etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar nedeniyle güzel görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlarda, uzun süredir beklenen kar yağışının kent merkezine düşmesiyle birlikte sevindiklerini belirtti.
Elazığ’a kar yağacağını düşünmediğini dile getiren Metin Ünlüdağ, "Kar yağınca çok şaşırdım. Hep kar yağmayacağını söylediler. O yüzden şaşırdım. İnşallah tutar hep böyle olur"dedi.
Kara alışkın olduğunu Batuhan Özdemir ise, "Allah dışarıdan gelen arkadaşlara yardım etsin. Şuan iyi ve güzel yağıyor. Soğukta yok, tutarsa seviniriz" diye konuştu.
Hamile, engelli ve öğrencilere kar tatili Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada ise; “Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde kar yağışının devam edeceği beklendiğinden 27 Aralık 2018 Perşembe günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra yarım gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca 2002/58 sayılı Başbakanlık genelgesi gereğince bu süre zarfında Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” dedi.
Kar yağışının bölge genelinde etkisini gün boyu devam ettireceğinin beklendiği bildirildi.

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