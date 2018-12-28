Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yiyecek bulamayan ayılar yola indi Haberi

Yiyecek bulamayan ayılar yola indi Haberi

Ayıların yol kenarında koşuşu

( SİİRT ) SİİRT

Kar Kalınlığı Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı Hayvan 


- Siirt’in Pervari ilçesinde 2 metreyi bulan kar nedeniyle yiyecek bulamayan 1 ayı ve 3 yavrusu yola indi. Güneydoğu’nun kırsal kesimlerinde etkisini gün geçtikçe arttıran kar yağışı, vatandaşların yanı sıra yaban hayvanlarını da etkiledi. Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesi yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı. Hava sıcaklığının da geceleri eksi 7 dereceye kadar düştüğü bölgede, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekerken, yiyecek bulamayan 1 ayı ve 3 yavrusu yüksek kesimlerden yola indi. Ayıların yiyecek bulma çabasını, aracıyla yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
(MP-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı