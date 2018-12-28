Yiyecek bulamayan ayılar yola indi Haberi



- Siirt’in Pervari ilçesinde 2 metreyi bulan kar nedeniyle yiyecek bulamayan 1 ayı ve 3 yavrusu yola indi. Güneydoğu’nun kırsal kesimlerinde etkisini gün geçtikçe arttıran kar yağışı, vatandaşların yanı sıra yaban hayvanlarını da etkiledi. Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesi yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı. Hava sıcaklığının da geceleri eksi 7 dereceye kadar düştüğü bölgede, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekerken, yiyecek bulamayan 1 ayı ve 3 yavrusu yüksek kesimlerden yola indi. Ayıların yiyecek bulma çabasını, aracıyla yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

(MP-Y)

