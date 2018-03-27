Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Yılkı atları fotoğrafçıların gözdesi oldu - KAYSERİ

Yılkı atları fotoğrafçıların gözdesi oldu - KAYSERİ



- Atların koşması - Atların su içinde durması - Fotoğrafçıların atların fotoğrafını çekmesi - Drone görüntüsü - Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise besleme maliyetini azaltmak için doğaya saldıkları yılkı atları, şimdilerde fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyorKAYSERİ - (AA) Kayseri 'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldığı atlar, şimdilerde fotoğraflara konu oluyor.Erciyes Dağı’nın eteğinde, Hörmetçi Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Soysallı Mahallesi etrafında yaşayan yılkı atları, fotosafari turları kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Fotoğraf sanatçıları, atları fotoğraflayabilmek için hünerlerini sergiliyor.Fotoğrafçılar, sürü halinde koşan atların tozu dumana kattığı yollarda, gün batımının kızıllığıyla ortaya çıkan eşsiz manzaraları ölümsüzleştirmek için çaba sarf ediyor.Hörmetçi ve Sultan Sazlığı ile Soysallı Mahallesi'nde sürüler halinde görülen yılkı atları, fotoğrafseverlerin renkli karelerle buluşmasını sağlıyor.

Ölümsüz 

İlgili Foto Galeriler
''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları
Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi OlduYılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi Oldu
'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...
Savaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir EdiyorSavaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir Ediyor
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Güneşin Suya Kavuştuğu O AnGüneşin Suya Kavuştuğu O An
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı