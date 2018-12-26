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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yılbaşında kayakseverlerin tercihi Erciyes - KAYSERİ İzle

Yılbaşında kayakseverlerin tercihi Erciyes - KAYSERİ İzle

- Yılbaşında kayakseverlerin tercihi Erciyes - Otellerden ve kayak yapanlardan detaylar - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı ile röportajYılbaşında kayakseverlerin tercihi Erciyes - Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, yılbaşı tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı:"Yılbaşı tatilinde dağdaki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşmış durumda. Erciyes AŞ olarak biz de yılbaşında kayakseverlere gece kayağı yaptıracağız. Özel ışıklandırılmış pistimizde, çok farklı aktivitelerle kayakseverler için heyecan verici bir ortam oluşturuyoruz"KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, yılbaşı için tesislerde doluluğun yüzde 100'e ulaşması işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı ile Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen ve geçen sezon yaklaşık 2 milyon misafiri ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl da yılbaşı tatilini tamamen dolu geçirecek.Kayakseverlere sunduğu 102 kilometrelik pist uzunluğu ile Türkiye'de lider konumda olan merkez, yılbaşında da gece kayağı ve bir çok farklı aktivitelerle kayakseverlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nde tüm hazırlıkların tamamladığını ve yılbaşı tatilini adeta iple çektiklerini söyledi.

Erciyes'te kayak sezonunu aralık ayının ilk haftasında açtıklarını belirten Cıngı, "Normalde dünyada kayak merkezleri yılbaşından sonra açılır. Avrupalı turistler yılbaşı tatilinden itibaren kayak merkezlerine akın akın gitmeye başlar." dedi.
Erciyes'te başlattıkları gece pistlerin aydınlatılmasıyla Türkiye'de bir "kış turizmi" potansiyeli oluştuğunu vurgulayan Murat Cahit Cıngı, "İnsanlar artık yazın tatile gittikleri gibi kışın da kayak merkezlerine gitmeye başladı.
Kayakçılar açısından da yılbaşına dağda girmenin bir önemi var. Erciyes'te de bu hazırlık aylar öncesinden başlamış ve satışa sunulmuştu. Tatilciler, günler öncesinden Erciyes'teki otellerimizi yılbaşı için doldurdu. Sezon çok hareketli başladı.
İnşallah bundan sonra da bu hareketlilik böyle devam eder. Erciyes'e gelen misafir sayısı her geçen yıl artıyor. Her geçen yıl yeni rekorlar kırıyoruz." diye konuştu.
- "Doluluk yüzde 100'e ulaşmış durumda"Yılbaşı tatili için bir çok ülkeden kayakseverin Erciyes'i tercih ettiğinin altını çizen Cıngı, şöyle konuştu:"Yılbaşı tatilinde dağdaki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşmış durumda. Erciyes AŞ olarak biz de yılbaşında kayakseverlere gece kayağı yaptıracağız. Özel ışıklandırılmış pistimizde, çok farklı aktivitelerle kayakseverler için heyecan verici bir ortam oluşturuyoruz. Yurt dışından direkt uçuşlarımız başladı.
Her cuma Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan direkt uçuşlarla kayakseverler buraya gelecek. Yaklaşık 600 yabancı turist 2019'a Erciyes'te girecek. Direkt uçuşların dışında Avrupa'nın bir çok ülkesinden buraya gelen misafirlerimiz var. Artık dünyanın her yerinden turisti Erciyes'te görmek mümkün."

Kış Turizmi Yabancı Turist Yılbaşı Yılbaşı Tatili Kayak Sezonu 

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