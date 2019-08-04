Yılana av olan alabalığın mücadelesi görüntülendi - ERZURUM İzle
- Yılanın ağzına aldığı balığı yemeye çalışması - Balığın yılandan kurtulma mücadelesi - Yılandan kurtulan balığın dere suyundan gitmesiYılana av olan alabalığın mücadelesi görüntülendi - Erzurum 'un İspir ilçesindeki bir derede, yılanın yakaladığı alabalığın kurtulma mücadelesi görüntülere yansıdıERZURUM (AA) - Erzurum 'un İspir ilçesindeki bir derede, yılana av olan kırmızı benekli alabalığın hayatta kalma mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.İspir ilçesinde yürüyüş yapan bir grup doğasever, deredeki yılanın alabalığı yakaladığını ve balığı suyun kenarına çıkardığını gördü.Şahit oldukları olayı cep telefonlarıyla kayıt altına alan doğaseverler, yılanın ağzından kurtulmak isteyen alabalığın verdiği mücadeleyi görüntüledi.Uzun uğraşlar sonucu çırpınarak yılandan kurtulan balığın, dere suyuna geri dönerek hayatta kalmayı başarması görüntülere yansıdı.
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