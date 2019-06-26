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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yılan yakalama operasyonu - YOZGAT

Yılan yakalama operasyonu - YOZGAT

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Soğutucu sıkma görüntüleri - Ağaçlardan görüntüler - Vatandaşın yılanı tutması Yozgat ’ta yılan yakalama operasyonuYOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde Askerlik Şube Başkanlığı bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalandı.Sorgun Askerlik Şubesi bahçesine yılan girdiğini gören güvenlik görevlisi, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçedeki çam ağacına çıkan yılanı tazyikli su ile indirmeye çalıştı. İtfaiyenin bu girişimi sonuç vermeyince, bu kez hayvanın üzerine soğutucu gaz sıkıldı.Bu sırada elma ağacına geçen yılan, itfaiye görevlileri tarafından kanca ve uzun sopa yardımı ile yere düşürüldü.Bir vatandaş tarafından yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.

Uzunlu Güvenlik Görevlisi Çam Ağacı Akalan Hayvan 

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