Yetiştirdiği meyveleri 'göz hakkı sepeti' ile ikram ediyor - BİNGÖL İzle
Yetiştirdiği meyveleri "göz hakkı sepeti" ile ikram ediyor - BİNGÖL - Ömer Çakır'ın elma ağacında elma toplaması - Elmaları sepete bırakması - Sepetten detay - Vatandaşların sepetten elma alması - Ömer Çakır'ın konuşması - Vatandaşların konuşmalarıYetiştirdiği meyveleri "göz hakkı sepeti" ile ikram ediyor - Bingöl 'de Ömer Çakır, elma bahçesinin kenarına astığı "göz hakkı sepeti" ile yoldan geçenlere meyve ikramında bulunuyor - Uygulamaya en çok sevinen çocuklar, sepette elma kalmadığı zaman doldurması için Çakır'ı uyarıyor - Çakır: - "Yoldan gelip geçen bahçedeki elmaları görünce yemek istiyor. Ben de göz hakkı dolayısıyla sepeti buraya astım"BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl lü 62 yaşındaki Ömer Çakır, yetiştirdiği elmaları bahçesinin kenarına astığı "göz hakkı sepeti" ile yoldan geçenlere ikram ediyor.Merkeze bağlı Sariçiçek köyü Kantar mezrasında yaşayan Çakır, Ekinyolu köyündeki meyve bahçesindeki elmaları, "göz hakkı sepeti" uygulamasıyla paylaşıyor.Yoldan geçenlerin bahçedeki ağaçta gördüğü elmaları sepete dolduran Çakır, sezon boyunca geçenlere bahçesindeki elmadan ikram ediyor. - "Tam elma gönül fethetmek demektir"Çakır, AA muhabirine, uzun yıllar önce başkasına ait bir bahçenin önünden geçerken ağaçta gördüğü meyveleri yemek istediğini ancak sahibi olmadığı için çekindiğini aktardı.3 yıldır uyguladığı yöntem ile sepetten elmayı alanları görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Çakır, "Yarım elma gönül alma, tam elma gönül fethetmek demektir." dedi. İki yıl önce eşini kaybeden 2 çocuk babası Çakır, ölen eşinin hayrı ve çocuklarının sadakası için yaşadığı müddetçe bahçesinden elma ikramına devam edeceğini vurguladı.Çakır, Kantar mezrasındaki evinin önüne de aynı sepet astığını, evinin önündeki ağaçtan topladığı elmaları çocukların alması için sepete koyduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Yoldan gelip geçen bahçedeki elmaları, meyveleri görünce yemek istiyor. Gözü değince, göz hakkı için bende bu sepeti buraya astım. Ondan sonra böyle elmayı dolduruyorum. Gelen istediği kadar, alıp götürüyor. Yetiştirdiğim satmaktan çok insanlara ikram etmek daha çok hoşuma gidiyor. Sadece elma değil, bahardan itibaren çıkan muhtelif meyve ve sebzeler de getirip sepete bırakıyorum." - "İnsanların gönlü daha hoş olsun istiyorum"Yöntemin en çok çocukları sevindirdiğini, sepete elma kalmadığı zaman kendisini uyardıklarını anlatan Çakır, şunları söyledi:"Meyve ikram insanları birbirine yaklaştırıyor, sevindiriyor. Meyveden ziyade insanların gönlü daha hoş olsun istiyorum. Yarım elma gönül elmadır fakat tam elma vermek gönülleri fethetmektir. Herkesin gönlünün hoş olmasını istiyorum."Sepeten elma alanların ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bahçe sahibi Çakır'a teşekkür ediyor.