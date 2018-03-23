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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Yeşilırmak’ta şüpheli balık ölümleri

Yeşilırmak’ta şüpheli balık ölümleri

Kıyıya vuran balıklardan detay görüntü

Uttu Harekete Geç Kışla 

-Ağ ile balıkların tutulması
-Tutulan iki balığın çırpınma görüntüsü
-Vatandaşların tepkisi
-İki vatandaşla röportaj
-İzlediği balık ölümleri üzerine telefonda bilgi alan AK Parti İl Başkanı ile röportaj

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak'ta öğlen saatlerinden itibaren balık ölümleri yaşandı. Çeşitli türdeki yüzlerce balık kıyıya vurdu. AK Parti İl Başkanı çırpınan balıkları görür görmez telefon açıp harekete geçen yetkililerden bilgi aldı. Geçmiş yıllarda yaşanan balık ölümlerinin hafızalardan silinmediği Yeşilırmak’ta yine benzeri görüntüler oluştu. Üzgün bakışlarla ırmağı izleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bazıları ise çırpınan balıkları ağ ile tuttu. Karşılaştığı balık ölümleri sonrası telefonla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine ulaşan AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, “Çevremizi de tehdit eden bu durumdan hiç hoşnut değiliz” dedi.
Yeşilırmak’ta önceki yıllarda da balık ölümleriyle karşılaşıldığını anımsatıp Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Amasya Belediyesi ekiplerinin harekete geçtiğini belirten Ünek, “Nereden kaynaklanıyor. Turhal’dan mı geliyor. Yoksa yan taraftaki ikinci bir kol olan Çekerek Irmağı'ndan mı katılıyor. Onu tespit edeceğiz. En kısa sürede bunun nedenini öğrenip gerekli cezai uygulamaların yapılacağına inanıyorum” diye konuştu.

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