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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yeşil Yol Projesi’nin iptali için açılan davaya RED kararı verildi Haberi

Yeşil Yol Projesi’nin iptali için açılan davaya RED kararı verildi Haberi

arşiv görüntüler

( RİZE ) - RİZE

Avro Uzunlu Bild 


– Rize İdari Mahkemesi’ne açılan Yeşil Yol Projesi’nin iptali için açılan davada ‘Red’ kararı verildi.
Samsun’dan başlayarak Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’in yaylaları ve turizm merkezlerini üst koddan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğunda turizm yolu olarak planlanan Yeşil Yol Projesi, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sakinlerinden 5 kişi tarafından mahkemeye verildi.
7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak planlanan ve zemini taş parke döşemeli olacak olan yolun Çamlıhemşin’in doğasına zarar vereceğini iddia eden vatandaşlar yürütmenin durdurulmasını istemişti. Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasındaki bağlantı yoluna karşı çıkan vatandaşlar tepkilerini gerçekleştirdikleri eylemlerle dile getirmişti. Rize İdari Mahkemesinde görülen davada karar verildi.
Karara göre köylülerin istediği yürütmeyi durdurma hakkında ‘Red Kararı’ verilerek Yeşil Yol Projesi kapsamındaki çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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