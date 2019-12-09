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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yeşil ve beyazın eşsiz buluşması kartpostallık görüntü oluşturdu Haberi

Yeşil ve beyazın eşsiz buluşması kartpostallık görüntü oluşturdu Haberi

Sis, kar ve ormanlık alanın drone görüntüsü

( YOZGAT )- Havadan çekilen görüntülerle mest etti YOZGAT

Ormanlı Yeşil Doğa Yağan Irak 


- Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde geniş bir alanı kapsayan Akdağmadeni ormanlarında etkili olan sis ve kar, doğanın yeşil örtüsü ile birleşince ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Yozgat’ın doğası ve ormanlarıyla ünlü Akdağmadeni ilçesinde, Akdağmadeni ormanları, yağan kar ve oluşan sis sonrası eşsiz bir manzaraya büründü. Geniş alanına sahip Akdağmadeni ormanları, yazın yeşil doğasıyla kendine hayran bırakırken kışın da yağan kar ve oluşan sis sonrası ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Uçsuz bucaksız görüntüsüyle kendisine hayran bırakan ormanlık alanlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Kar yağışı ve sonrası havadan görüntülenen yeşil ve beyazın eşsiz uyumu kendine hayran bırakıyor.
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