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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yer çekimine meydan okuyan Tunuslu gençler - TUNUS Haberi

Yer çekimine meydan okuyan Tunuslu gençler - TUNUS Haberi



: - Tunus lu gençlerin parkur sporu yapması - Parkur sporu tutkunu Taher Nouiri ile röportaj - Parkur sporu tutkunu Enis Boukris ile röportajParkur sporu tutkunu Taher Nouiri ve Enis Boukris, Tunus 'un Sousse kentine bağlı tarihi Takrouna köyünde zorlu engellere aldırmadan akrobatik atlayışlarla adeta yer çekimine meydan okuyor. Önlerine çıkan engelleri hızlı ve kıvrak hareketlerle aşan Tunus lu gençler, Parkur sporunda hünerlerini sergiliyor.

Yer Çekimi Çekim 

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