Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni yılın gelişi 'Gağan' etkinliğiyle kutlandı - TUNCELİ

Yeni yılın gelişi 'Gağan' etkinliğiyle kutlandı - TUNCELİ

Yeni yılın gelişi "Gağan" etkinliğiyle kutlandı - TUNCELİ - Gağan ekibinin cadde ve sokaklardaki oyunları - Gağan ekibinin halay çekmesi - Sanatçı Metin Kahraman'ın konuşması - Dualar edilmesi - Lokmalar dağıtılması - Halay çekilmesi Tunceli 'de, yeni yılın gelişi "Gağan" etkinliğiyle kutlandıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için "Gağan" etkinliği düzenledi.
Bir grup vatandaş tarafından organize edilen etkinlikte, yaşlı bir adam, genç bir gelin, yüzünü siyaha boyayan bir genç ve onlara yardım eden dört kişi, davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'ndan başlayıp Seyit Rıza Meydanı'na kadar esnafı gezdi.Meydanda vatandaşların getirdiği yiyecekler, Alevi dedesi Kadir Bulut'un okuduğu duanın ardından alandakilere dağıtıldı.Vatandaşlardan Metin Kemal Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gağan'ın her yıl kentte yeni yılın gelişi olarak kutlandığını söyledi.

Yeni yılın bolluk ve bereket getirmesini dileyen Kahraman, şunları kaydetti:"Gağan etkinliğinde 4 oyuncumuz var. Bunlardan yüzü siyah olan 2020 yılını temsil eder. Kadın rolündeki kişi bu dünyadır. Bu dünya herkese yar olmuyor. Dünya baki herkes ölümlüdür. O da dünyayı temsil eder. Yaşlı sakallı kişi de giden yıl yani 2019'u temsil eder. Bu oyun, yeniden kuruluşu, yeniden başlangıcı anlatıyor."Etkinlik, halay çekilmesiyle sona erdi.

Davul Zurna Ölümlü Yeni Yıl 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Şehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna UğurlanıyorŞehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Güzel Ülkemden Kar ManzaralarıGüzel Ülkemden Kar Manzaraları
Sahte Peygamber DefnedildiSahte Peygamber Defnedildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı