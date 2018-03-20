Yemenli sanatçı halkın sıkıntılarını 'duvarlara anlatıyor' - SANA
Yemen li sanatçı halkın sıkıntılarını "duvarlara anlatıyor" - SANA
: - Yemen li sanatçı Hayfa Sebya'nın duvara çizdiği resimlerden detay görüntülerSANA (AA) - TEVFİK ALİ - Savaşa ve yıkımlara sanatıyla direnen Yemen li Hayfa Sebya, ülkesinde 3 yıldır devam eden çatışmaların kadınlar ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri başta olmak üzere halkın yaşadığı trajediyi duvarlara çizdiği resimlerle anlatıyor.Sanatını savaşın kadın ve çocuklar başta olmak üzere halka uzanan yönünü anlatmaya adayan Sebya, "Suskun Kurbanlar" adı altında başlattığı girişim çerçevesinde halkın çektiği acıları resmetmek için başkent Sana'da çatışmaların yıkamadığı duvarları seçiyor."Suskun Kurbanlar" girişimi kapsamında 7 duvar resmi yapan Sebya, resimlerinde çatışma nedeniyle göç etmek zorunda kalan kadın ve çocukların sıkıntılarının yanı sıra çocukların okula giderken karşılaştığı sorunlar, çatışma taraflarının bombardımanlarda okulları hedef alması veya okulları kışlaya çevirmesi gibi konuları ele alıyor.AA muhabirine konuşan Sebya, bu girişimi geçen yıl Ağustos ayında başlattığını ve çatışmalar sona erene kadar duvarlara resim çizmeye devam edeceğini belirterek, sanatın "barış dilini yayma gücü" olduğunu söyledi.