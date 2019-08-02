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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Yedikapı Tabiat Parkı yerli ve yabancı turistlere hazırlanıyor - AFYONKARAHİSAR

Yedikapı Tabiat Parkı yerli ve yabancı turistlere hazırlanıyor - AFYONKARAHİSAR

- Yedikapı Tabiat Parkı yerli ve yabancı turistlere hazırlanıyor - Özkaldı'nın Yedikapı Tabiat Parkı'ndaki incelemeleri - Özkaldı'nın seyir terasında brifing alması - Özkaldı'nın keklik salması - Özkaldı'nın konuşmasıYedikapı Tabiat Parkı yerli ve yabancı turistlere hazırlanıyor - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı:"Yedikapı Barajımızın çevresini 2018 yılında 'tabiat parkı' ilan ettik. Tabiat parkımız 216 hektar büyüklüğünde. Şimdi parkımıza harika bir seyir terası yapıyoruz"AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Yedikapı Barajının çevresini 2018 yılında "tabiat parkı" ilan ettiklerini belirterek, "Tabiat parkımız 216 hektar büyüklüğünde. Şimdi parkımıza harika bir seyir terası yapıyoruz" dedi.
Özkaldı, çevre düzenlemesi süren Yedikapı Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Bakanlıkça Yedikapı Barajı'nın etrafında 250 kınalı ve çil kekliğin doğaya bırakılması törenine katılan Özkaldı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeyi güzelleştirmek, kalkındırmak ve geliştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Tabiat parkının eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkan, insanların keyifle vakit geçirebileceği bir alan olduğunu dile getiren Özkaldı, şunları kaydetti:"Şu mevsimde vatandaşlarımızın balık tutmaya başladığını da gördüğümüz Yedikapı Barajımızın çevresini 2018 yılında 'tabiat parkı' ilan ettik. Tabiat parkımız 216 hektar büyüklüğünde. Şimdi parkımıza harika bir seyir terası yapıyoruz. Planlarımız dahilinde, çok güzel çalışmalarımız olacak. Burada birçok aktivite alanları ile kır lokantası, çim kayağı sahası, bungalov evler ve sosyal alanlar yapmayı düşünüyoruz."Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları tamamlandığında bölgenin yerli ve yabancı turistlere de hazır hale geleceğini dile getirdi.Özkaldı'ya ziyaretinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen de eşlik etti.

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