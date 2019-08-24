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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Yazlık Sinema Günleri' - MUĞLA

'Yazlık Sinema Günleri' - MUĞLA

"Yazlık Sinema Günleri" - MUĞLA - "Yazlık Sinema Günleri" - ''Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde "Aşk bu mu?" filminin gösterimi - Vatandaşların filmi izlemesi Muğla 'da "Yazlık Sinema Günleri" - Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde "Aşk bu mu?" filminin gösterimi yapıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, "Yazlık Sinema Günleri" çerçevesinde "Aşk bu mu?" filminin gösterimi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesince 60 yaş üzeri kişilerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, film gösterimine katılanlara gazoz, çekirdek, çay ve su ikram edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi birim görevlisi Mehmet Deveci, yaptığı açıklamada, yazlık sinema geleneğinin yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Etkinliğin aileleri de mutlu ettiğini dile getiren Deveci, "Geçen yıl başlayan yazlık sinema etkinliğinin bugün onuncusunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız, aynı zamanda üyelerimizin çocukluklarından gelen yazlık sinema geleneğini, çocukları ve torunlarıyla yaşamalarını sağlayıp, kuşaklar arasındaki o bağı güçlendirmek." dedi.
Yazlık sinema etkinliği, 13 Eylül’de "Yücel'in çiçekleri" adlı belgesel filmin gösterimiyle devam edecek.

Belgesel Sosyal Hayat Belgesel Film Film Gösterimi 

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