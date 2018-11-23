Yazdığı şarkıyla mazlum coğrafyadaki meslektaşlarının sesi oldu - İSTANBUL
- "Uçur Beni Ufuklara" şarkısının klibiYazdığı şarkıyla mazlum coğrafyadaki meslektaşlarının sesi oldu - İngilizce öğretmeni Turgay Evren, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başta Afrika kıtasındaki ülkeler olmak üzere Arakan, Bangladeş, Yemen, Suriye ve Filistin'de, yaşanılan zorluklara rağmen görev yapan öğretmenler ve öğrencileri için "Uçur Beni Ufuklara" şarkısını hazırladı - Evren: - "Dünyanın mazlum coğrafyalarının gelişebilmesi için onlara sadece yardım yapılması yetmiyor. Çocuk ve gençlerin eğitim noktasında bir yerlere gelmesi de gerekiyor" - "Dünyada eğitim şartları konusunda gerçekten büyük bir eşitsizlik var. Öğretmenler Günü'nde bunu şarkıyla vurgulamak ve hissettirmek istedik"İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - İngilizce öğretmeni Turgay Evren, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazdığı "Uçur Beni Ufuklara" şarkısıyla başta Afrika kıtasındaki ülkeler olmak üzere Arakan, Bangladeş, Yemen, Suriye ve Filistin'de görev yapan öğretmenler ve öğrencilerin yaşadıklarına dikkati çekti.Şarkının söz yazarı ve İngilizce öğretmeni Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan, Bangladeş, Yemen, Suriye, Filistin ile diğer mazlum coğrafyalarda bulunan öğrencilerin ve onlara umut olan öğretmenlerin yaşadıklarının herkesçe bilindiğini söyledi.
Afrika'daki iç savaş ve açlığın vurduğu ülkelerde çocukların birçoğunun eğitim imkanından yararlanamadığını, okula hiç gidemediğini ifade eden Evren, "Dünyanın mazlum coğrafyalarının gelişebilmesi için onlara sadece yardım yapılması yetmiyor. Çocuk ve gençlerin eğitim noktasında bir yerlere gelmesi de gerekiyor. Kendi ülkelerini kalkındırma ve umut olmaları açısından bu gerekli. Bazı kuruluşların yardım etmesiyle süregelen meselelere çözüm bulmak pek mümkün görülmüyor." diye konuştu. Türkiye'nin Maarif Vakfı ve Kızılay aracılığıyla bu ülkelerde ortak çalışmalar sürdürdüğünü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kuruluşların eğitim alanında çalışmalar yaptığını anımsatan Evren, batı dünyasının ise bu konuya çok kayıtsız kaldığı görüşünü dile getirdi. - "Çocukların geleceği için en önemli konu eğitim"Şarkının sözlerini çok kısa bir sürede yazdığını belirten Evren, şarkıyı oluşturduktan sonra Türkiye'deki iyi müzisyenlerden biri olan, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi birçok değerli sanatçıyla çalışmış Ali Tolga Demirtaş'a ilettiğini anlattı.Ali Tolga Demirtaş'ın besteyi geliştirdiğini ve müzik altyapısını kurduğunu belirten Evren, "Daha önceki şarkılarımızı seslendiren Muhammed Ekrem Kahraman da sesiyle katkı sundu. Daha önceki şarkılarımız İngilizce olarak seslendiriliyordu ve Türkçe alt yazılı oluyordu. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve insanların konuyu daha iyi anlamasını ve şarkının gündeme gelmesini istedik. İngilizce alt yazıyı da klibe ekledik. Sonuç olarak mazlum coğrafyalarda görev yapan meslektaşlarım da öğrencilerine bu klibi rahatça izletebilecek." ifadelerini kullandı.Şarkının ilk bölümünde yaşanan dramın anlatıldığını, ikinci bölümünde ise eğitimin mazlum ülkeler açısından nasıl bir umut olabileceğinin aktarıldığını dile getiren Evren, çocukların geleceği açısından en önemli konunun eğitim almaları olduğunu vurguladı. - "Türkiye'nin yaptığı büyük işler var"Evren, çocukların yaşadıkları kötü olayları geride bırakabilmeleri için okul ortamına girmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin mazlum ülkelerde eğitim noktasında yaptığı büyük işler var. Eğitimi gittikçe güçlendirerek, oralarda okullar kurma noktasında büyük atılımlar var. Bu amaçla tüm dünyada da duyarlılığın oluşması gerekiyor. Uluslararası kuruluşların daha ciddi çaba sarf etmesi gerekiyor." dedi. Hindistan'da yaşayan öğretmen arkadaşının bazı köylerde okul olmadığı için yanında kara tahta taşıyarak, açık alanda eğitim verdiğini anlatan Evren, bazı ülkelerde kalem, defter ve tahta gibi en temel eğitim malzemelerinin bile bulunamadığını belirtti. Öğretmen Evren, Türkiye'de internet ve teknolojinin kullanıldığı eğitim sistemine geçildiğini ifade ederek, "Dünyada eğitim şartları konusunda gerçekten büyük bir eşitsizlik var. Öğretmenler Günü'nde bunu şarkıyla vurgulamak ve hissettirmek istedik. Şarkılarımızda her zaman negatif bir olaydan yola çıksak da durumu pozitife çevirmeye çalışıyoruz. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun, elimizden geldiğince umudu ayakta tutmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Uçur Beni Ufuklara" şarkısının sözleri ise şöyle:"Gözyaşı rengine boyandım kaldım/Açlıkla sınandım ve yetim kaldım/Hayallere uzandım nefessiz kaldım/Yeniden hayata senle bağlandım/ Öğretmenim/Uçur beni ufuklara/Öğretmenim/Götür beni uzaklara/Öğretmenim/Hasret kaldım şafaklara/Öğretmenim/Vuruldum hep tuzaklara/Acının içinde tutuklu kaldım/Gecelerin teninde yasaklı kaldım/Özlemleri aradım hep saklı kaldım/Yeniden umuda senle bağlandım/Öğretmenim/Uçur beni ufuklara/Öğretmenim/Götür beni uzaklara/Öğretmenim/Hasret kaldım şafaklara/Öğretmenim/Vuruldum hep tuzaklara."