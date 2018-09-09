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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Yazar Ayşe Kulin, Bodrum'da okurlarıyla buluştu - MUĞLA İzle

Yazar Ayşe Kulin, Bodrum'da okurlarıyla buluştu - MUĞLA İzle

- Yazar Ayşe Kulin'in kitaplarını imzalaması - Etkinliğe katılan okurlar - Ayşe Kulin'in açıklamasıYazar Ayşe Kulin, Bodrum'da okurlarıyla buluştu - Yazar Ayşe Kulin: - "Bence çok kötü bir laf kalabalığı ve kafa dağınıklığı oluyor. Onun için ben sosyal medyaya inanmıyorum güvenmiyorum ve içinde değilim"MUĞLA (AA) - Yazar Ayşe Kulin, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde okurlarıyla buluştu.Ayşe Kulin, Bodrum'da bir kitap mağazasında düzenlenen etkinlikte, "Kördüğüm" isimli son kitabının da aralarında yer aldığı kitaplarını imzaladı. Okurlardan ilgi gören etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Kulin, sosyal medya hesabı olduğunu fakat, sosyal medya kullanmadığını söyledi.

Kulin, "İster istemez bir hesabım var. Ben o işlere hiç girmiyorum. Her önüne gelenin bir laf saçmasından hiç hoşlanmıyorum. Herkes, bildik bilmedik, konusu olsun olmasın bir fikir yürütüyor. Bence çok kötü bir laf kalabalığı ve kafa dağınıklığı oluyor. Onun için ben sosyal medyaya inanmıyorum, güvenmiyorum ve içinde değilim. Benim için çok iyi şeylerde, çok kötü şeylerde söyleyebilirler. Ne övgüye bakıyorum, ne yergiye bakıyorum. Ben kendi yolumda gidiyorum." diye konuştu.

Sosyal Medya Bild Kalaba 

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