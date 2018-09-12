Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaylacılar dönüş yolunda - MUŞ Haberi

Yaylacılar dönüş yolunda - MUŞ Haberi

- Koyunlardan genel görüntüler - Detaylar - Çoban İslam Tan'ın konuşması - Cihan Yıldırım'ın konuşması - Berivan (süt sağan kadın) Nazmiye Tan'ın konuşması - Berivan kadınların koyun sağmasından detaylarYaylacılar dönüş yolunda - Muş 'ta, yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçiren vatandaşlar, havaların soğumaya başlaması ile köylerine dönmeye başladıMUŞ (AA ) - Muş 'ta, yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçiren vatandaşlar, havaların soğumaya başlaması ile dönüş yolculuğuna çıktı.Yaz aylarında, hayvanlarını otlatmak amacıyla Yücetepe ve Bahçe köylerinden bölgedeki yüksek rakımlı Yücetepe, Bahçe, Derik ve Kurtuk Yaylalarına çıkan aileler, hava sıcaklıklarının düşmesi üzerine köylerine dönmeye başladı.
İslam Tan, 30 yıldır Yücetepe köyünde çobanlık yaptığını ve her yıl ilkbahar aylarında köylerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Derik Yaylası'na çıktıklarını söyledi.

Köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu anlatan Tan, "Hayvanlarımızın iyi gelişmesi ve bereketli bir ürün alınması için her yıl ilkbahar aylarında yaylaya çıkıyoruz. Burada 3 ay kaldıktan sonra havaların da soğuması ve ekin alanlarının kalkmasıyla tekrar dönüş yapıyoruz. Şu anda yayladan dönüş yaptık. Burada peynir, yoğurt ve tereyağı stoku yapıyoruz. Allah nasip ederse seneye tekrar yaylalara çıkacağız. Tek isteğimiz ülkemize huzurun gelmesidir." diye konuştu.
Besici Cihan Yıldırım da yaylada kadınların günde bir kez hayvanları sağdığını ve havaların soğuması üzerine birkaç gün sonra bu işlemin sona ereceğini ifade etti.
Berivan (süt sağan kadın) Nazmiye Tan ise yayladan dönüş yaptıklarını dile getirerek, karın yağması ile hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak yerlere götüreceklerini söyledi.

Erivan İslam Hava Sıcaklıkları Hayvancılık Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı