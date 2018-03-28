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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yayla mor örtü ile kaplandı...Kadıralak Yaylası havadan görüntülendi

Yayla mor örtü ile kaplandı...Kadıralak Yaylası havadan görüntülendi

Yayladan görüntü

Hava Sıcaklıkları İlköğretim Okulu Estetik Öğrenciler 

-Havadan çekilen görüntüler
-Yapılan röpler
-Yöresel kıyafetler giyen öğrenci ve kadınların horon oynaması
-detaylar

( TRABZON -TOPLU-HD) - Yörede “Mor Yayla” ismi ile de bilinen mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası havadan işte böyle görüntülendi - Yaylada her yıl Nisan ayının ilk haftasından itibaren açmaya başlayan çiçekler yörede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 2 hafta erken açtı TRABZON

- Yörede “Mor Yayla” ismi ile de bilinen mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası havadan görüntülendi. Yaylada her yıl Nisan ayının ilk haftasından itibaren açmaya başlayan çiçekler yörede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl 2 hafta erken açtı. Yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası maviye boyanmaya başladı.
Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yayla, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olmaya aday görüntüsüne yeniden kavuşmaya başladı.
Yayla, geçtiğimiz yıl Nisan ayı başında kendisi ile özdeşleşen mavi yıldız çiçekleri ile bezenirken, bu yıl kışın bölgede yumuşak geçmesi ve hava sıcaklıklarının da bölgede son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçtiğimiz yılların aksine 2 hafta erken açtı. Yaylanın mavi yıldız çiçekleri ile maviye boyanmaya başladığını gören vatandaşlar manzaranın ve güzel havanın tadını çıkardı. Yapay bir gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti. Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren 'Mavi yıldız' çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor. Yöresel kıyafet giyen kadınlar ile ilköğretim okulu öğrencileri yaylada horon oynayarak yaylanın keyfinin çıkartırken "Herkesi Kadıralak Yaylası'na bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundular.
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