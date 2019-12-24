Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı - İSTANBUL
- Konserden görüntüler - Yavuz Bingöl'ün konserinden görüntülerYavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı - " İstanbul 2. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nin son konserinde sahne alan Yavuz Bingöl, Alim Qasimov ve kızı Fergana Qasimova müzikseverlerin beğenisini topladıİSTANBUL (AA) - Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov, " İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında konser verdi.
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