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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yavrulayan keçi için kara yolunu ulaşıma kapattı - BATMAN

Yavrulayan keçi için kara yolunu ulaşıma kapattı - BATMAN

- Yavrulayan keçi için kara yolunu ulaşıma kapattı - Yavrulayan keçiden detay - Batman Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü Salih Ay ile röportajYavrulayan keçi için kara yolunu ulaşıma kapattıBATMAN (AA) - Batman 'da kara yolunda keçinin yavruladığını gören bir kişi, hayvanların zarar görmemesi için yolu kısmen ulaşıma kapattı.Görevlendirme yapılan Batman Belediyesinde Basın Halkla İlişkiler Müdürü Salih Ay, Batman - Gercüş kara yolunda aracı ile seyir halindeyken sürüden ayrılan bir keçinin yolda yavruladığını fark etti.Hayvanların zarar görmemesi için aracı ile yolu kısmen trafiğe kapatan Ay, gerçekleşen doğumun ardından keçi ve yavrusunu yolun kenarına aldı.Yolu ulaşıma açan Ay, durumu çobana da iletti.Ay, yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım saatlik bir süreçte doğumun gerçekleştiğini ve bu süreçte kısmen kapattıkları yolu ulaşıma açtıklarını belirtti.

Keçi Hayvan 

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