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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yavru kuşları fırtına savurdu, vatandaşlar topladı İzle

Yavru kuşları fırtına savurdu, vatandaşlar topladı İzle

Çakan şimşekler

Trol 

-Gece karanlığı
-Kırılan ağaçlar
-Fırtınada sallanan ağaçlar
-Yavru kuşlar ve sahip çıkan vatandaşlar
-Ağaç ve kus yuvaları
-Vatandaşlar röp.
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılar ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü. Duyarlı vatandaşlar yavru kuşları çamaşır sepetiyle toplayıp yeniden yuvalarına koydu. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da etkili olan fırtına nedeniyle Siverek ilçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi'nde yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü. Eline çamaşır sepeti alan mahalleli, ağaçların altına düşen yavru serçeleri toplayıp eve getirdi. Burada yaralı olup olmadıkları kontrol edilen yavru kuşlar, fırtınanın ardından yeniden yuvalarına konuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı.
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