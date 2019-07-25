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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yavru karacaya anne şefkati

Yavru karacaya anne şefkati

Yavru Karaca'dan görüntüler

Doğal Yaşam Alanı Irak 

-Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta 3 günlük iken vatandaşlar tarafından bulunarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edilen yavru karacaya anne şefkati ile bakılıyor. Yaklaşık bir ay önce 3 günlükken vatandaşlar tarafından bulunarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edilen yavru karaca, müdürlük personeli tarafından özenle bakılıyor. Yavru karaca biberonla süt verilerek besleniyor. Yavru karaca yetişkin olana dek kurum personeli tarafından bakılacak ve yetişkin hale geldiğinde doğal yaşam alanına bırakılacak.
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