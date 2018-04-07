Yavru kaplumbağayı çöpe atıp ölüme terk ettiler



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde poşete konularak çöpe atılan yavru kaplumbağayı Numan Pekdemir isimli vatandaş bularak sahiplendi. Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Numan Pekdemir ve Candan Pekdemir çifti çöp konteyneri dibine bırakılan ağzı kapalı bir poşet içinde yavru kaplumbağa buldu. Poşeti çöpün içinden çıkaran çift hareket eden kaplumbağayı görünce şaşkına döndü. Pekdemir çifti kaplumbağayı poşetten çıkardıktan sonra evlerine götürerek temizleyip yiyecek verdi. Talihsiz kaplumbağaya Cuma adını verdiklerini ifade eden Numan Pekdemir şunları söyledi "Kaplumbağayı eşimin dikkati kurtardı. Çöp konteynerinin dibinde hareket eden poşeti görünce şaşırdık. Açtığımızda içinde hareket eden kaplumbağayı gördük. Bu kadar da vicdansızlık olmaz ki. Naylon torbanın ağzını bağlamışlar ölüme terk etmişler. Onu sevdik ve bahçeye koyduk. Bahçede köpeğimiz Çiço ile çok iyi anlaştılar. Cuma, evimizin maskotu oldu"

