Yavru caretta carettaların denize yolculuğu başladı

-Carettaların yuvadan çıkışı

-Sahilden görüntü

-Görevlilerin çalışması

-DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale ile röportaj



( MUĞLA ) MUĞLA



- Nesli tehlike altında olan caretta carettalar, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Çalış ve Yanıklar sahilinde yuvalarından çıkarak denize ulaşmaya başladı.

Kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkmaya başlayan, yavru kaplumbağalar, hızlı hareket ederek denize ulaşmak için çaba gösteriyor. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri yavru çıkışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Görevliler çıkış olan yuvayı kontrol ederek yaklaşık 50 yavrunun denizle buluştuğunu belirledi. DEKAMER görevlileri caretta carettaların yumurtlama ve yuvadan çıkış döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler aldı. DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale, yaptığı açıklamada, mayıs ayında başlatılan koruma çalışmalarında bu yılki ilk yavrularının sularla buluştuğunu söyledi.



Çalış ve Yanıklar kumsalında şu anda 70’ten fazla yuva olduğunu belirten Başkale, “Ölçümlerimiz sonucunda havaların geçen senelere göre daha serin gittiği ortaya çıktı. Daha önceki yıllarda Ağustos başına kadar yuvalama sezonu devam ediyordu. Tabi aynı şekilde devam ettiğini düşünürsek tahmini olarak bir bu kadar daha yuvanın olmasını bekliyoruz. Akdeniz bölgesindeki caretta carettaların yuva yaptığı kumsalların sıcaklık profillerini belirlemek için çalışma yapıyoruz" dedi.

Çalış kumsalının Ortaca’daki İztuzu kumsalına göre daha küçük taneli olduğunu, belirten Başkale “Bu da sıcaklığın daha düşük olduğu anlamına geliyor. Çalış ve Yanıklar kumsalı diğer kumsallara oranla daha fazla erkek birey üretiyor. Bu da dengeyi sağlayanlardan bir tanesi. Çünkü son zamanlarda küresel ısınmadan bahsediyoruz. Küresel ısınmada da sıcaklıklar dişi birey artışına sebep olacak. Erkek neslinin tükenmesi sonucunu doğurabilir. Bu nedenle Çalış popülasyonu, Akdeniz popülasyonu daha fazla erkek artmasına sağlıyor” diye konuştu.



