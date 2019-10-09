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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yason Burnu'ndaki tarihi doku geleceğe taşınacak - ORDU

Yason Burnu'ndaki tarihi doku geleceğe taşınacak - ORDU

- Yason Burnu'nun drone kamera ile çekilen görüntüleri - Restorasyon çalışmalarından görüntülerYason Burnu'ndaki tarihi doku geleceğe taşınacak - Ordu Büyükşehir Belediyesi: - "Yapılacak çalışmayla birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak bilinen ve Karadeniz Sahil Yolu boyunca, üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliği taşıyan Yason Burnu'nun cazibesi artırılacak"ORDU (AA) - Ordu 'nun "sakin şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'nda, kilisenin yanında bulunan ve geçmişte papaz evi olarak kullanılan yapının restore edilerek turizme kazandırılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yason'daki tarihi dokunun geleceğe taşınacağı belirtildi.Açıklamada, 1869 yılında inşa edilen ve mübadele yıllarında burada yaşayan Rumların göç etmesiyle kaderine terk edilen kilisenin, 2004'de koruma altına alınarak restore edildiği ve turizme açıldığı hatırlatıldı.Yabancı turistler, özellikle de Hristiyanlar için görülmesi gereken önemli bir mabet olan Yason Kilisesi'nin yanında, papaz evi olarak kullanıldığı bilinen yapının da restore edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yapılacak çalışmayla birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak bilinen ve Karadeniz Sahil Yolu boyunca, üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliği taşıyan Yason Burnu'nun cazibesi artırılacak. Çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Yason Kilisesi Müştemilatı ve Çevre Duvarları Restorasyonu yapım işi kapsamında harabe halde bulunan müştemilatın duvarlarını tamamen yıkarak, temelini meydana çıkardı. Mevcut temel üzerine aslına uygun yeni duvar örme işlemine devam eden ekipler, yapıyı aslına uygun olarak geleceğe taşıyacak."

Kamera Mübadele Arkeoloji Harabe Yazılı Açıklama 

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