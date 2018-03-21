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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlılardan 750 eserlik sergi - ORDU

Yaşlılardan 750 eserlik sergi - ORDU

- Sergideki eserlerden detaylar - Serginin açılışından detaylar - Vali Seddar Yavuz'un sergiyi gezmesi - Vali Yavuz'un açıklaması - Ordu 'da huzurevi sakinlerinin takı, ahşap boyama, filografi, örgü, resim gibi çeşitli alanlarda ürettiği 750 eser, açılan sergiyle görücüye çıktı - Vali Yavuz: - "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle sosyal politikalar alanında büyük bir devrim gerçekleştirmiştir"ORDU (AA) - Ordu 'da Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde kalan yaşlıların takı, ahşap boyama, filografi, örgü ve resim gibi alanlarda yaptığı 750 ürünün yer aldığı sergi açıldı.Huzurevinde yaklaşık 6 yıl önce açılan atölyede uğraş veren 60 - 95 yaşlarındaki huzurevi sakinleri, hem el becerilerini geliştirme hem de boş vakitlerini değerlendirme fırsatı yakaladı.Bugüne kadar yaklaşık 750 eser ortaya çıkaran yaşlılar, huzurevinde açtıkları sergiyle bu ürünleri beğeniye sundu.Serginin açılışına katılan Ordu Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurevinde kalan yaşlılar tarafından ortaya çıkarılan ürünleri çok beğendiğini söyledi.

Eserlerin çok ustalıkla yapıldığını ifade eden Yavuz, emeği geçenleri kutladı.Yavuz, bir milletin büyüklüğünün, büyüklerine gösterdiği ilgi, sevgi ve şefkatle ölçüldüğüne işaret ederek, "Biz küçükken onlar nasıl şefkatle bizi kucakladılar ise onlar yaşlandıklarında biz de aynı şekilde onları kucaklamalıyız ve şefkatle sarmalıyız. Bu aynı zamanda bir insanlık ve vefa borcudur." dedi.
Son yıllarda yaşlılar adına önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle sosyal politikalar alanında büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu anlamda da huzurevlerimiz, yaşlı bakım hizmetlerimiz gerçekten dünyayla yarışır durumdadır." diye konuştu.
Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi Müdürü Ümit Bayramiç ise sergideki ürünlerin satılık olduğunu belirterek, satıştan elde edilen gelirin yaşlılara verileceğini söyledi.

Bayramiç, yaklaşık 750 eserin yer aldığı serginin bir hafta açık kalacağını ifade etti.

Yarış Politika Devrim 

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