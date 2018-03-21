Yaşlılar sahneye çıkmaya hazırlanıyor - ORDU

- Tiyatrodan bazı sahnelerden detaylar - Huzurevi Müdürü Ümit Bayramiç'in konuşması - Huzurevi sakinlerinden Uğur Çakır'ın konuşması - Mehmet Üçler'in konuşması - Şadıman Çakır'ın konuşması - Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevinin yaşları 60 ile 93 arasında değişen sakinleri, aldıkları tiyatro eğitiminin ardından Turgut Özakman'ın "Ah Şu Gençler" oyunuyla seyirci karşısına çıkacak - Huzurevi Müdürü Bayramiç: - "Bu konuda gerçekten başarılı olduk. Şu anda arkadaşlarımızın birçoğu çok yetenekli oyunculara taş çıkartacak şekilde oyunlarını oynuyor" - Tiyatro öğretmeni Engin: - "İlk başlarda zorlandık ama sonunda başardığımızı düşünüyorum. Çok keyifli ve zevkli bir oyun bizi bekliyor"ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinleri, Turgut Özakman'ın "Ah Şu Gençler" oyunuyla hünerlerini sergilemeye hazırlanıyor.Huzurevi yönetimi, yaşlıların sosyal faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla Altınordu Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda tiyatro öğretmeni Okan Sadri Engin'in girişimleriyle yaşları 60 ile 93 arasında değişen huzurevi sakinlerine yönelik uygulamalı tiyatro kursu başlatıldı.Bir süre tiyatro eğitimi alan yaşlılar, mayıs ayında izleyiciyle buluşturacakları, Turgut Özakman'ın "Ah Şu Gençler" oyununun hazırlıklarını sürdürüyor.Huzurevi Müdürü Ümit Bayramiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlıların sosyal aktivitelerine katkı sunmak için her türlü etkinliği yapmaya gayret ettiklerini söyledi.
Önceki yıllarda huzurevi sakinleri için el sanatları atölyesi kurulduğunu, bu yıl da yaşlıları tiyatroyla buluşturduklarını belirten Bayramiç, "İlk başlarda çok zorlandık çünkü tiyatro ezber ve sahnede duruş isteyen, zor bir iş. Arkadaşlarımızın hiçbiri bununla ilgili altyapıya sahip değildi ama hepsi büyük gayret göstererek başardılar." dedi. Bayramiç, yaşlıların tiyatroyla hünerlerini en iyi şekilde sergilediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Burası eğitim seviyesi düşük bir huzurevi ancak buna rağmen biz personelimizi de bu işin içerisine katarak tiyatro yapılabileceğini gösterdik. Verilen eğitimler huzurevi sakinlerine son derece fayda sağladı. Bu konuda gerçekten başarılı olduk. Şu anda arkadaşlarımızın birçoğu çok yetenekli oyunculara taş çıkartacak şekilde oyunlarını oynuyor. Hepsini yürekten tebrik ediyorum."Asıl gayelerinin yaşlıların hayata tutunmaları, verimli ve aktif şekilde yaşlanmalarına katkı sunmak olduğuna işaret eden Bayramiç, bugüne kadar bu konuda başarılı olduklarını düşündüğünü kaydetti. Bayramiç, yaşlılar tarafından oynanan oyunu, mayıs ayında Ordu lularla buluşturacaklarını ifade ederek, "Turgut Özakman'ın 'Ah Şu Gençler' oyununun ardından bizzat benim tarafımdan yazılan bir oyun daha sahnelenecek. Bu oyunda ise huzurevinde kalan yaşlıların yaşadıkları güncel olaylar sahneye aktarılacak. İnşallah bu oyunun da çalışmalarına kısa sürede başlayacağız." diye konuştu. Tiyatro öğretmeni Okan Sadri Engin ise ilk defa yaşlılarla bir projede görev aldığını belirterek, "İlk başlarda zorlandık ama sonunda başardığımızı düşünüyorum. Çok keyifli ve zevkli bir oyun bizi bekliyor. Herkes yaşlıların performansını merak ediyor. İnanıyorum ki mayıs ayında ortaya çok güzel bir oyun çıkacak." dedi. - Yaşlılar sahnede olmaktan mutluOyunda rol alan 65 yaşındaki Uğur Çakır, dört yıldan beri huzurevinde kaldığını söyledi.
Huzurevinde birçok sosyal faaliyetin içerisinde yer aldığını anlatan Çakır, son olarak tiyatroda oynadığını kaydetti. Çakır, tiyatroda başarılı olduklarını düşündüğünü dile getirerek, "Sahnede olmak çok mutluluk verici bir durum. Severek oynuyoruz. Burada kalan bütün arkadaşlarımızla el birliği yaparak rollerimizi oynuyoruz. Bize katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.93 yaşındaki Mehmet Üçler ise bir yıldır huzurevinde kaldığını ifade ederek, "Geldiğim günden beri bazı sosyal faaliyetlere katıldım. Son olarak da tiyatroda rol aldım. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu. Üçler, tiyatroda baba rolünde oynadığını belirterek, tiyatroya başladıktan sonra kendisini yeni doğmuş gibi hissettiğini söyledi.
65 yaşındaki Şadıman Çakır da tiyatroda oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.