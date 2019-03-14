Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı ve engelli kursiyerlerden 'Göbeklitepe' hediyelikleri - ŞANLIURFA

Yaşlı ve engelli kursiyerlerden 'Göbeklitepe' hediyelikleri - ŞANLIURFA

Yaşlı ve engelli kursiyerlerden "Göbeklitepe" hediyelikleri - ŞANLIURFA - Göbeklitepe'den detay - Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi - Kokulu taştan Göbeklitepe hediyeliklerinin yapıma aşamaları - Kokulu taş kursu öğreticisi Sibel Beyazkurt'un konuşması - Kursiyerlerden Meliha Demir'in konuşmasıYaşlı ve engelli kursiyerlerden "Göbeklitepe" hediyelikleri - Şanlıurfa 'da kokulu taş kursuna katılan yaşlı ve engelliler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'de kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlardan ilham alarak hediyelik eşya tasarlıyor - Kurs öğreticisi Sibel Beyazkurt: - "Yaptığımız ürünler, Şanlıurfa turizmine ve Göbeklitepe'nin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacaktır"ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince açılan kokulu taş kursuna katılan yaşlı ve engelliler, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski yerleşim yeri kabul edilen Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlardan esinlenerek hediyelik eşya hazırlıyor.Kentte birçok kurum ve kuruluş, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla farklı çalışmalar yürütüyor.Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde açılan kokulu taş kursunda da tarihi ören yerindeki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlardan esinlenilerek hediyelikler tasarlanıyor.Ürünler, yine burada yapılan Göbeklitepe baskılı bakır kutularda, özellikle kamu kuruluşları tarafından kente gelen ziyaretçilere hediye ediliyor.Engelli ve yaşlı kursiyerler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin hediyeliklerini yaparak, kentin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyor.Kokulu taş kursu öğreticisi Sibel Beyazkurt, AA muhabirine, engelli ve yaşlı kursiyerlerin, aile bütçelerine katkıda bulunmak için hediyelik ürünler yaptığını söyledi.

Beyazkurt, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin kendileri için çok anlamlı bir gelişme olduğunu belirterek, "Kursiyerlerimizle kokulu taşlardan yaptığımız ürünlerin, dışardan gelen misafirler ve turistler için en anlamlı hediye olduğunu düşünüyorum." dedi.
Hediyelikleri yapmaya yaklaşık bir hafta önce başladıklarını anlatan Beyazkurt, şöyle konuştu:"Bir haftada yaklaşık 150 adet üretmeyi başardık. Taş tozumuzu hazırlayarak kalıbımıza döküyoruz, son olarak boyama işlemlerini tamamlayarak ürünleri hazır hale getiriyoruz. Bunlar, hem görsel hem de bulunduğu yere yaydığı koku olarak çok güzel. Yaptığımız bu ürünler, Şanlıurfa turizmine ve Göbeklitepe'nin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacaktır."Kursta farklı hediyelik ürünler de yaptıklarına değinen Beyazkurt, ellerinden geldiğince kentin tanıtımı için çaba harcadıklarını kaydetti.
Kursiyerlerden Meliha Demir ise yaklaşık 6 ay önce kursa katıldığını belirtti.
Önceleri evde çok sıkıldığını ancak kursla birlikte yeni arkadaşlar edindiğini dile getiren Demir, "Kursa katılarak hem zamanımı değerlendiriyor hem de aile bütçeme katkıda bulunuyorum." dedi.
Yaptıkları Göbeklitepe hediyeliklerinin çok beğenildiğini anlatan Demir, "Yeni siparişler geliyor. Bizler de Şanlıurfa lı olarak kentin tanıtımına katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Siyer Muhabir Ziyaretçiler Hediyelik Eşya Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı