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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yarım asırlık şehir tiyatrosu sezona coşkulu başladı - ORDU Video

Yarım asırlık şehir tiyatrosu sezona coşkulu başladı - ORDU Video

- Ordu 'da tiyatronun 2019 - 2020 sezonu açılışı düzenlenmesi - Tiyatro gruplarının katılımıyla yürüyüş gerçekleştirilmesi - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yürüyüşteki tiyatrocularla bir araya gelmesi - Tiyatro gösterisi sunulması - Tiyatro gruplarınca, sokakta sanat etkinlikleri sunulmasıYarım asırlık şehir tiyatrosu sezona coşkulu başladı - Ordu 'da 1964 yılından beri perdelerini kapatmayan Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun sezon açılışı, renkli görüntülere sahne olduORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT), 2019 - 2020 sezonu açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi.
Kentte, 1964 yılından bu yana perdelerini kapatmayan tiyatronun sezon açılışı için kortej yürüyüşü yapıldı.Çok sayıda tiyatro grubunun katıldığı yürüyüş, Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'nde başladı.
Renkli kostümler giyenlerin de yer aldığı kortej, bando eşliğinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne yürüdü.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada tiyatrocuların yanına gelerek, yeni sezonda başarılar diledi.Ateş gösterisinin de sunulduğu yürüyüş, Köprübaşı Meydanı'nda sona erdi. - Sokakta tiyatro gösterisiBu sezon çeşitli oyunlara ev sahipliği yapacak OBBKT, "Mor Saçlı Balerin ve İyilik Perisi" çocuk oyunu prömiyerini gerçekleştirdi.Süleyman Felek Caddesi'nde kurulan sahnede sunulan oyun, çocuklar başta olmak üzere katılımcılardan alkış aldı.Ardından tiyatro grupları, sokakta sanat etkinlikleri kapsamında kurulan stantlarda, dans, pandomim, Hacivat Karagöz gösterisi ile resim ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.Programın sonunda OBBKT'de, sezon açılış kokteyli düzenlendi.

Tron Pandomim Şehir Tiyatrosu Çocuk Oyunu 

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